OM wil weten wie gevoelige informatie lekte in zaak Savannah

Het Openbaar Ministerie in Utrecht is een intern onderzoek gestart naar het lekken van zeer gevoelige informatie in de zaak Savannah. Vorige week bracht RTL details naar buiten uit het nog lopende onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Bunschoten.

In het tv-item werd een minutieuze reconstructie gemaakt van de uren voor- en na de vermissing van Savannah. Daaruit blijkt onder meer dat de verdachte en het meisje elkaar op de dag van de vermissing hadden gezien. Ook werden er chatgesprekken gepubliceerd.

Dat er al zo snel zoveel details naar buiten zijn gekomen, is hoogst ongebruikelijk, zeker in een zaak waarin een minderjarige verdacht is. Het OM wil nu weten wie de informatie uit het onderzoek heeft gelekt. Als dat iemand intern bij politie en justitie is, kan dat personele consequenties hebben.

Afspraak advocaten

Ook de advocaat van de jongen kan worden berispt. In 2005 spraken advocaten af dat er geen strafdossiers mogen worden gedeeld met de pers. De enige uitzondering hierop is als cliënten in hun belangen worden geschaad omdat anderen ruchtbaarheid aan hun zaak geven.