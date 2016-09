Oma slaakt noodkreet: kleindochter gaat kapot aan pestgedrag

Het Facebookbericht is binnen een dag bijna 2000 keer gedeeld en oma zegt 'verbijsterd' te zijn over wat het heeft losgemaakt. Even was er hoop dat bij de start van het nieuwe schooljaar alles anders zou zijn. Maar de hoop bleek ijdel. ,,Al de eerste dag wilde er niemand naast haar zitten, werd ze genegeerd. En de tweede dag belde de lerares mijn dochter op om te vertellen dat onze kleindochter naar huis kwam, omdat ze buikpijn had.''



,,Dit jaar wordt weer een hel, net als de vorige twee jaren'', aldus Ella Dorgelo. ,,Ze zal opnieuw slechte cijfers halen. Ze zal niet uit durven te gaan, omdat er wordt gedreigd dat ze in elkaar geslagen wordt. Onze dochter heeft zo vaak aangegeven wat er mis is, maar er gebeurt niks. Ze wordt gezien als 'een vervelend moeilijk kind.''



Andere school geen optie

Een andere school is volgens oma Dorgelo geen optie. ,,Dankzij social media kent iedereen haar. Ze had zin om naar school te gaan, omdat ze niemand kende in de nieuwe klas. Maar ze kenden haar wel. En nu werd ze dus naar huis gestuurd. Niet gevraagd naar het hoe en waarom. Nee hoor, naar huis maar.''



Voor Ella Dorgelo was toen de maat vol. Ze zette haar relaas op Facebook. "Want op school wordt er niet geluisterd. Leraren keken de andere kant op of wisten het niet. Er was zelfs een docent die tegen mij zei 'dat het ook wel een beetje haar eigen schuld was.''



Aart van 't Veld, interim-directeur van de Hardenbergse locatie, laat namens de school weten het signaal uiterst serieus te nemen. ,,Er is contact met de moeder en de leerling, samen kijken we naar een oplossing.'' Uit oogpunt van privacy wil hij verder niet op dit specifieke geval ingaan.