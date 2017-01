Omstreden 'vluchtelingenvilla' in Twello gaat verloren bij brand

Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd, schrijft de Stentor. Rond vijf uur 's ochtends werd het sein brandmeester gegeven. De brandweer was nog een aantal uren bezig met nablussen. Of er sprake is van brandstichting is nog onbekend. De aankoop van het pand kostte de gemeente Voorst ongeveer 400.000 euro.



De gemeente was van plan om maximaal 14 vluchtelingen met een verblijfsstatus tien jaar lang in de villa uit de jaren 30 van de vorige eeuw te laten wonen. Hiervoor zou de woning verbouwd moeten worden voor een bedrag van eveneens rond de vier ton. De verbouwing was nog niet gestart ten tijde van de brand.