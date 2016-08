Ondanks warme dag geen landelijke hittegolf

De temperatuur in De Bilt bleef met 26,5 beneden de 30 graden. Een regionale hittegolf is wel gemeten, en wel in het Limburgse Arcen, Maastricht en Ell, en in het Zeeuwse Westdorpe. Voor morgen rekent Weeronline op een graad of 26.



Voor een hittegolf is een aaneengesloten serie van vijf zomerse dagen (maxima van 25 graden of meer) nodig en daarvan moeten drie dagen tropisch verlopen (maxima van 30 graden of meer).



Warme zaterdag

Het was dan weliswaar niet genoeg voor een hittegolf, maar ook vandaag was het warm in het land. De grote muziekfestivals waren vandaag voorbereid op de warmte. Voor de tienduizenden bezoekers was er vooral extra water geregeld.



Dancefestival Mysteryland, op het Floriadeterrein in Haarlemmermeer, verwelkomde zaterdag 55.000 man, die volgens de organisatie uit zo'n negentig landen komen. Op het terrein staan extra luifels (voor de schaduw) en zijn insmeerteams actief.