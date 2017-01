Onderbroekendief opgepakt

De diefstallen waren in de maanden november en december uit sporthallen in Lichtenvoorde en Aalten. Onbekend is wat de man wilde met het ondergoed. De man is opgepakt aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen. Na verhoor is hij vrijgelaten. Wel moet hij zich dinsdag 4 april melden bij de politierechter in Zutphen.