Onderwijsbond eist kleinere klassen en minder lesuren

De bond hield een onderzoek onder 8.000 leraren in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Nog steeds blijkt de werkdruk het grootste probleem. De klassen zijn te groot en docenten worden te veel belast met het schrijven van plannen en het doen van aanvragen. Ook komen docenten niet toe aan bijscholing.



De invoering van passend onderwijs maakt de baan nog zwaarder. ,Leraren zijn niet opgeleid om kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme te helpen", zegt AOb-woordvoerder Thijs den Otter. ,,Het is echt niet gek dat leraren overspannen raken en de werkdruk niet aankunnen."



Conciërge

De bond eist 8.000 nieuwe leraren voor het basisonderwijs en 12.000 fte aan banen voor het voortgezet onderwijs. Klassen moeten worden verkleind naar 23 per onderwijzer op de basisschool en 25 per groep op de middelbare school. Ook zou iedere basisschool een conciërge en administratief medewerker moeten krijgen.



De tijd dat kinderen op de basisschool zitten, kan met 15 procent worden verkort naar 6.400 uur per jaar. De ingrepen kosten miljarden.



Misbruik van fanatisme

AOb-voorzitter Liesbeth Vergheggen: ,,Nederland wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten als het om onderwijs gaat. Dat lukte lange tijd, omdat er misbruik is gemaakt van het fanatisme van onderwijspersoneel."



Volgens de bond is de grens bereikt. Eén op de acht leraren is al actief op zoek naar een baan buiten het onderwijs, blijkt uit het onderzoek.