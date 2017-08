Onderzoek naar etenswaren met 'foute eieren'

LTO boos over waarschuwing gifeieren van NVWA

10:44 Brancheorganisatie LTO Nederland is niet blij met de uitspraken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de gifeieren. NVWA-chef Freek van Zoeren waarschuwt terughoudend te zijn met het eten van eieren zolang het onderzoek naar pluimveehouderijen, waar fipronil is gebruikt, nog niet is afgerond.