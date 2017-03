Onderzoek naar in 1947 gefolterde Indonesiër

Sybrand Buma 'Geef de sleutels van het Torentje maar aan mij'

6:01 Sybrand Buma (51) werpt zich op als hoeder van Nederlandse tradities. En dan heeft de CDA-leider het niet over paaseitjes, kerstkaarten en Zwarte Piet. We moeten weer leren samenleven, is zijn motto. En streng zijn. ,,Als je het land bestuurt als een manager, krijg je een onzeker land.''