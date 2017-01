Onderzoek naar zelfmoord 15-jarige scholier Heerlen

Directievoorzitter Frank Schings van de scholenkoepel waar het Grotius College onderdeel van is, kan niet in detail treden, maar zegt wel dat er ‘zeker iets aan de hand was’ met de 15-jarige Tharuksan Selvam. ,,Hierbij zijn ook de huisarts, zorginstellingen en zelfs de politie betrokken geweest”, zegt hij tegen de regionale omroep 1Limburg.



Het is nu van belang dat alles goed wordt onderzocht, vindt hij. ,,En de school is daar partij in. Daar waar wij fouten hebben gemaakt, zullen wij die erkennen. Wij zoeken ook een tolk, zodat we zo snel mogelijk in gesprek kunnen met de ouders, die geen Nederlands spreken."



De dood van de jongen zorgt voor veel commotie, onbegrip, verdriet en de roep om actie. Zo blijkt uit de talloze berichten die achter werden gelaten in het online condoleanceregister dat de school heeft geopend. Meer dan 10.300 mensen staken digitaal een kaarsje aan en zondag wordt er een stille mars voor Tharukshan georganiseerd in zijn woonplaats.