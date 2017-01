Onderzoek: ruim een derde van jongvolwassenen rookt

Het nieuwe percentage is een slechte zaak, vindt onderzoeker Saskia van Dorsselaer van het Trimbos-instituut in De Telegraaf. ,,Ruim een derde is veel. Het is ongezond en riskant om met roken te experimenteren. Tabak is een zeer verslavend middel.’’



Ook komt bij jongvolwassenen vaker overmatig alcoholgebruik en het roken van cannabis vaker voor. Veertien procent van hen is een stevige drinker, tegen negen procent van de oudere volwassenen. Het verschil bij cannabis is het grootst: 23 procent van de 18- tot 25-jarigen stak het afgelopen jaar een joint op, terwijl dat bij oudere volwassenen minder dan 5 procent was.