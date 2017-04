Onderzoeksraad: groei Schiphol staat veiligheid in de weg

Uit de memo blijkt ook dat Schiphol het conceptrapport heeft ingezien en inspraak had bij de eindversie. De medewerkers constateren dat de aanvankelijke kritiek ‘op veel punten is afgezwakt’. ,,Positief is dat het commentaar op conceptrapport grotendeels en op essentiële punten is verwerkt. De aanvankelijke constatering dat de veiligheid op Schiphol momenteel al onder druk zou zijn is niet langer aan de orde en komt in de finale versie niet terug’’, zo staat in de mail.



De aanvankelijke subtitel ‘Veiligheid Schiphol onder druk’ zou zijn geschrapt. ,,Het definitieve rapport is niettemin stevig van toon en wijst wél nadrukkelijk op de risico’s die in de toekomst kunnen ontstaan als er geen maatregelen worden genomen.’’



Volgens Van der Weegen is Schiphol ‘om de zorgvuldigheid van het rapport te borgen in de gelegenheid gesteld om op feitelijke onjuistheden te reageren’. ,,Stel dat iets ten onrechte steviger wordt aangezet dan de werkelijkheid rechtvaardigt, dan is het ook goed dat dit rechtgezet wordt.’’