'Ontkennen dyslexie klap in gezicht dyslectische kinderen’

Op sommige middelbare scholen staat 30 procent van de leerlingen te boek als dyslectisch. Als kinderen moeite met lezen of rekenen hebben, wordt de oorzaak bijna altijd bij het kind gezocht. Dat beweert dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit. ,,We vergeten te checken of er wel goed onderwijs is gegeven.'' Uit haar studies blijkt dat met wetenschappelijk onderbouwde methodes kinderen met sprongen vooruitgaan. ,,Ik vraag me zelfs af of dyslexie wel bestaat", aldus Bosman.



Monique Tetteroo is er boos over. Ze schrijft op haar website deleukstekinderen.nl over dyslexie en kinderen die anders leren. Tetteroo heeft drie kinderen, waarvan de twee oudste zijn gediagnosticeerd met dyslexie. De jongste zit nog in een voortraject. ,,Het kan natuurlijk dat er kinderen zijn, die ten onrechte het predicaat 'dyslectisch' krijgen, maar het is echt ongenuanceerd om dan te beweren dat dyslexie niet bestaat’’, vindt Tetteroo.



Ze zou willen dat niet alle kinderen met spellingsproblemen over één kam worden geschoren. ,,Als je keihard oefent en weinig vooruitgang boekt, als je altijd harder moet werken dan je klasgenoten, dan is de opmerking dat je een ‘aandoening’ hebt die niet bestaat, heel kwetsend’’, aldus Tetteroo, die zelf ook dyslectisch is.