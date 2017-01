Ontslagen Enschedeër ontkent plaatsing bericht over belediging joden

„Het bericht is, zo'n jaar of twee geleden, door iemand anders geplaatst onder mijn naam. Dat kan ik ook bewijzen”, aldus de man die sinds november werkzaam was als schuldhulpverlener voor Doetinchem.

Het bewijsmateriaal zegt de Enschedeër echter nog niet te kunnen laten zien. „Omdat mijn advocaat en ik zelf nog onderzoeken hoe we dit juridisch moeten aanpakken.” De man verklaart in een later stadium mogelijk openheid te willen geven over het anti-jodenbericht.

Ontslag

Op Twitter werd woensdag het citaat van de man aangehaald door het account @DitisISRAEL. Daar stond ook de naam van de schuldhulpverlener bij, gevolgd door: 'Werkt voor gemeente Doetinchem. Niet fraai burgemeester Annemieke Traag'. De gemeente Doetinchem heeft de schuldhulpverlener, afkomstig uit Enschede, vanwege deze uitlating ontslagen.



Het gewraakte bericht werd 45 keer geliket op Facebook. Het originele bericht is niet meer te vinden. Het Facebook- en Twitteraccount van de man bestaan niet meer. Dat het bericht van twee jaar terug zou dateren, ontdekte de gemeente Doetinchem pas na het ontslag.



De gemeente vroeg de tijdelijke kracht uit te leggen hoe het bericht over Joden op zijn social media-accounts was beland. „De inhoud van de volstrekt verwerpelijke tweet werd gekoppeld aan het feit dat hij bij de gemeente Doetinchem werkte en dat willen we niet. Over de inhoud van het gesprek met hem zeggen we niets. Maar zijn verklaring was voor ons reden per direct zijn contract dat tot 13 januari liep te beëindigen", aldus Arian Kuil, woordvoerder van de gemeente Doetinchem.