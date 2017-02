Ontwerpster: Ikea's Krusning lijkt verdacht veel op mijn Proplamp

Bij toeval kwam de ontwerpster er in 2014 achter dat haar lamp, waarvan ze in 2010 al een eerste versie maakte, binnenkort in de schappen bij Ikea zou liggen. Een IJslandse ontwerpster had haar ontwerp van de Krusning op Facebook geplaatst en een oplettend persoon tagde Margje in de post. ,,Eerst was ik nog een beetje trots. Wauw, iemand herkent meteen mijn lamp.” Maar dat sentiment sloeg al snel om. ,,Het is gewoon dezelfde lamp.”



Teeuwen wees via een advocaat Ikea op de gelijkenissen. Hun antwoord? In plaats van dat de lamp in februari 2015 in de winkels verscheen, werd de datum vervroegd naar december 2014. Twee jaar lang werden er documenten heen en weer gezonden, dit resulteerde vooral in een ‘welles-nietes spelletje’ over wie de lamp als eerste bedacht. ,,De Proplamp was veel eerder op de markt en kreeg heel veel publiciteit. Natuurlijk, in een heel toevallige wereld kan het zo zijn dat een andere ontwerper precies hetzelfde bedenkt." Teeuwen vecht daarom niet voor auteursrecht, maar voor de juridische term 'slaafse nabootsing'. Dat betekent zoveel als dat bij de klant verwarring kan ontstaan omdat de producten te veel op elkaar lijken.