Onweersnacht zorgt voor overlast en prachtige plaatjes

VVD en CDA mopperen over 'hersteltruc' stemfout PvdA

11:45 VVD-Kamerlid Charlie Aptroot en zijn CDA-collega Ger Koopmans hebben zich vandaag in de Kamer niet zomaar neergelegd bij een politiek noodverband van de PvdA. De sociaaldemocraten maakten dinsdag een fout bij de stemming over de Telecomwet. Vandaag dienden ze een wetswijziging in om die fout te repareren. Ze deden dat tijdens een wetsbehandeling die eigenlijk niet over telecom ging, maar over verkeerszaken.