'Onze fantastische normen en waarden stellen niet zoveel voor'

„Het ziet er nog best mooi uit, hè", zegt Gerard Spong bij het afscheid. Hij strijkt met zijn hand goedkeurend over de dikke glazen deur in de hal van zijn kantoor aan de Keizersgracht. „Dit is kogelvrij. Ik heb overal kogelvrij glas. Als het niet strikt noodzakelijk is, verwissel ik liever niet vroegtijdig het tijdelijke met het eeuwige."



Wie zich in Nederland zo onomwonden uitspreekt als mr. Gerard Spong, strafpleiter in Amsterdam, loopt risico. Spong trok in de afgelopen jaren de aandacht door veelvuldig kritiek te uiten op Geert Wilders. Hatemail is al bijna dagelijkse kost geworden, brieven met - tot dusver ongevaarlijk - poeder belandden in zijn brievenbus. „De meest gore verwensingen komen hier binnen. Men probeert mij te intimideren.”



Hebben die pogingen ooit effect gehad?

Spong kijkt verstoord op. Domme vraag. „U heeft de tekst van mijn lezing voor zich. U ziet toch wel dat ik me niet inhoud?”



Dat klopt. 'Mijn lezing' is de jaarlijkse Burgemeester Daleslezing in Nijmegen, een toespraak waarin een vooraanstaande Nederlander zijn licht laat schijnen over artikel 1 van de Grondwet, waarin de gelijkheid van alle inwoners is geregeld.

Spong hield zijn rede vrijdagavond. En nee, hij hield zich niet in. Hij opende de aanval op de kledingindustrie, die hij schuldig verklaart aan slavenhandel. Hij vroeg zich af hoe nobel de Nederlanders eigenlijk zijn; een land waar de slavernij dertig jaar later werd afgeschaft dan in Engeland. En hij haalde uit naar Wilders, 'een politicus die zijn best doet de samenleving te vergiftigen met inhoudsloos en leugenachtig gebral'.



Nederland ziet zichzelf graag als het land van de gelijkheid. U haalt dat beeld onderuit.

„Wij slaan onszelf dapper op de borst, maar het is lulkoek. Ik zou pagina's met voorbeelden kunnen noemen met schendingen van het gelijkheidsbeginsel. Het is toch curieus dat de Engelsen ons dertig jaar voor waren met de afschaffing van de slavernij? In heel Europa werd van de kansel geroepen dat slavernij mensonwaardig was. Toch schaften wij haar pas in 1863 af. Met de vrome inborst van de Nederlanders viel het toentertijd wel mee. Een heel gewaagde vraag: is dat misschien dezelfde inborst die een eeuw later ertoe heeft bijdragen dat zoveel joden in Nederland werden gedeporteerd en zo weinig werden beschermd door de Nederlanders?”

Is de vraag opwerpen niet hetzelfde als de vraag beantwoorden?

„Nee, dat denk ik niet. De omstandigheden in de Tweede Wereldoorlog waren geheel anders dan ten tijde van de slavernij. Er zat een eeuw tussen. Je kunt een Duitse bezetting moeilijk vergelijken met een samenleving in vrijheid. Toch is het een opmerkelijk gegeven. Ook opmerkelijk is dat dit nooit eerder in Nederland aan de orde is gesteld.”

U richt uw pijlen op de kledingindustrie. U stelt dat ze zich schuldig maken aan slavernij, omdat in de fabrieken in India en China veel kinderen moeten werken. Op weg naar dit gesprek ging ik even de Bijenkorf binnen. Liep ik in een kathedraal van kinderarbeid?

„Op de herenmodeafdeling bekruipt me dat gevoel langzamerhand wel. Je ziet overal: made in China, made in India. Het is een heel stuitend fenomeen, dat veel te weinig aandacht krijgt. Ook de hypocrisie van de burger stoort mij. Iedereen loopt godbetert in kinderarbeidschoentjes en -broekjes rond. En ondertussen zetten we wel een heel grote waffel op over onze fantastische normen en waarden. Die stellen niet zoveel voor. Die normen en waarden zijn gebaseerd op kinderslavernij.”

De kledingbedrijven kunnen strafrechtelijk worden aangepakt via een artikel dat slavernij strafbaar stelt, zegt u. Is dat werkelijk een begaanbare weg?

„Natuurlijk. Anders zou ik dat niet zeggen. Er staat twaalf jaar celstraf op, we hebben het over een heel ernstig misdrijf. Overal in de wereld is slavernij strafbaar, ook in India. Elk bedrijf dat in Nederland is gevestigd en dat Indiase kleding koopt die gemaakt is door kinderen, pleegt een misdrijf. Er loopt een gigantisch aantal kledingcriminelen in ons land rond, voor wie geen enkele officier van justitie tot op de dag van vandaag ook maar enige belangstelling toont. Dat is natuurlijk een zotte situatie. De maximumstraf is gelijk aan die voor drugscriminaliteit. Daar geven we alle aandacht aan en deze stuitende misstand laten we geheel ongemoeid.”



Spong buigt zich naar voren: „Gékker kan het niét.”

Let u zelf altijd op de herkomst van uw kleren? Waar komt dat fraaie kostuum dat u vandaag draagt vandaan?

„Mijn overhemd komt uit Italië en mijn pak uit Parijs. Waar de maker in Parijs zijn stof vandaan heeft, dát weet ik niet. Ik was een paar maanden geleden in Bombay. Ik wilde een das kopen die daar is gefabriceerd. Ik vroeg aan de verkoper: weet u hoe dit is gemaakt? Die man viel van zijn stoel van verbazing. Hij wilde die spullen natuurlijk aan mij kwijt en hij bezwoer me bij Boeddha en andere grootheden dat er geen kinderhand aan te pas gekomen was.”

Die uitleg hebt u geaccepteerd?

„Ik heb die uitleg geaccepteerd. Je moet wel een beetje vertrouwen in je medemens hebben, nietwaar?”

U kunt zich veroorloven pakken te kopen in Italië en Parijs. Een heleboel mensen kunnen dat niet en zijn aangewezen op de Primark en de Hema. Wat moeten zij doen?

"Dan lopen ze maar in iets anders rond. Er zijn veel vaderlandse designers en ontwerpers. Victor en Rolf kan niet iedereen zich veroorloven, maar er bestaat een grote Nederlandse kledingindustrie. Ga maar naar de modeacademie in Arnhem, waar veel ontwerpers zijn die met goedkope, verantwoorde materialen mooie kleding maken.”

,,Ik wil niet iedereen verplichten Nederlandse kleding te kopen, maar iedereen moet kleding uit India en China wantrouwen. De EU moet verplicht stellen dat in elk kledingstuk de garantie staat dat het niet door kinderarbeid tot stand gekomen is.”



Sinds de brand in een kledingfabriek in Bangladesh weten we allemaal wel dat de arbeidsomstandigheden slecht zijn. Toch handelen we er niet naar. Waarom is dat

"Denk aan het gezegde van Bertolt Brecht. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Mensen plegen een moord om iets voor een prikkie te kopen. Ook al zijn we weldoorvoede westerlingen met een gevulde portemonnee, voortdurend zoeken we naar nog goedkopere productieprocessen in landen met goedkope arbeidskrachten. Onze hebzucht staat hoger dan onze moraal.”

U kaart dit onderwerp aan. Gaat u zelf actie ondernemen?

„Nee. Ik signaleer het. Ik ben geen politicus. Ik hoop dat het opgepikt wordt, door politici of door anderen.”

U haalt in uw lezing scherp uit naar de Hoge Raad, die etnisch profileren heeft goedgekeurd. Heeft u daar zelf ook last van?

„In Nederland is me dat bespaard gebleven. Als ik naar het buitenland ga, pikt de douane me er vaak uit. Zeker als ik per auto rijd. Ik ging vorig jaar terug vanuit Parijs met de TGV. Hoppakee, daar stond de Franse marechaussee. Die wilde mijn bagage onderzoeken en opende mijn tas. Daarin zat deodorant van Chanel. Voor dámes. Ik vond dat een lekker luchtje. Dus ik dacht: what the hell, als ik een dames-deodorant wil gebruiken, dan doe ik dat. Dat werd met heel veel argwaan bekeken. 'Waar gebruikt u dit voor?' 'Niet om op mijn kop te spuiten', zei ik. Dat vond die marechaussee een heel brutaal antwoord. Waarop hij vroeg waar ik mijn geld mee verdiende. Ik zeg: 'met het bijstaan van de drugscriminelen waar u nu naar op zoek bent'. Toen droop hij af.”



„Een paar jaar geleden gebeurde het me in Zweden. Ik reed met mijn auto de boot af. Die wilden ze met een speurhond doorzoeken, op zoek naar drugs. Nou, ga uw gang. Ik vroeg: 'Waarom pikt u mij eruit en waarom niet die driehonderd Zweden en Denen achter mij?' Die reden in een of ander lullig Volvootje en ze waren blank.”

En waar kwam u in aanrijden?

„In een Rólls Róyce.”

Heeft u zelf wel eens iemand ongelijk behandeld?

„Nee, ik kan me dat echt niet herinneren. Ik ben buitengewoon voorzichtig in mijn sociale contacten. Ik probeer iedereen zo voorkomend mogelijk te behandelen en te woord te staan. Ik maak geen onderscheid tussen zwart, geel, bruin, wit.”