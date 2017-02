Onzekere toekomst voor buiten scharrelende kip

'Onderzoek nodig naar oorzaak vogelgriep'

Vogelbescherming Nederland pleit voor een degelijk onderzoek naar de oorzaak en verspreiding van de vogelgriep. ,,Dat is niet alleen in het belang van vogels, maar ook van mensen", schrijft de organisatie in een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).



De vogelbescherming is verontrust dat er geen goed onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van de uitbraak van het vogelgriepvirus H5N8. Dat heeft de afgelopen maanden flink huisgehouden in Nederland en daarbuiten. Duizenden wilde vogels stierven, verschillende pluimveebedrijven moesten worden geruimd.



Volgens de vogelbescherming werd na het uitbreken van de epidemie al snel gewezen naar wilde vogels als bron. ,,Dat is uiteraard mogelijk. Maar dan blijft de vraag waar deze vogels het virus hebben opgelopen. Het is niet uitgesloten dat wilde vogels het virus juist via de pluimveesector hebben gekregen, hier of elders in Europa of Azië."