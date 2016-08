Ook aangifte tégen broer Bazoer: poging zware mishandeling

Irchandly Bazoer doet er zelf liever het zwijgen toe, maar het tumult na afloop van Go Ahead Eagles-Ajax krijgt ook voor hem nog een staartje.



Gisteren lekte de aangifte van Bazoer zelf al uit, maar de aangifte van een 16-jarige Deventenaar tégen hem bleef daarbij achterwege. Bazoer wordt voorlopig poging tot zware mishandeling verweten. Irchandly, tevens zaakwaarnemer van zijn bij Ajax voetballende broer, wil niet reageren op het incident. ,,Het is een vervelende situatie, maar ik ga verder niks zeggen.''



Mercedes

Duidelijk is wel dat hij zondag de hoofdpersoon was bij het incident na afloop van de wedstrijd Go Ahead Eagles-Ajax. Bazoer deed aangifte van bedreiging en vernieling van zijn Mercedes. Hij zou duizenden euro's schade hebben.



Daarentegen zegt de vader van een 16-jarige Deventenaar dat zijn zoon bijna werd aangereden door de bestuurder van een donkerkleurige Mercedes, Irchandly Bazoer dus, die op de vlucht voor een woedende menigte en met hoge snelheid door de woonwijk reed. Zo blijkt uit gesprekken met ooggetuigen.



,,Mijn zoon Maarten werd omver gereden door de Mercedes, die asociaal hard wegreed'', zegt Scholten. ,,Ik kon mijn zoon net van de straat wegtrekken, anders was hij overreden.''



Politie

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan tegen de bestuurder van de Mercedes. In het onderzoek luidt het verwijt 'poging tot zware mishandeling', zo geeft woordvoerder Nicôle van Voorst aan . ,,Maar of dat verwijt overeind blijft moet het Openbaar Ministerie bepalen. Het is wel de gebruikelijke aanklacht als iemand op hoge snelheid met een auto bijna een persoon zou hebben aangereden.''



Bazoer is op het bureau geconfronteerd met de aangifte tegen hem.