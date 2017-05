Ook beeld van Twentse jongens tijdens Dodenherdenking maakt indruk

Ge­van­ge­nis­smok­kel levert de vreemdste vondsten op

4:05 Kinderporno, boksbeugels en een scherp mes verstopt in een houten been. In Nederlandse gevangenissen zijn in 2016 vreemde vondsten gedaan. Opvallend is dat instellingen lang niet altijd aangifte doen van verboden smokkelwaar.