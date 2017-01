Ook dit jaar late opening van het haringseizoen

De start van het haringseizoen is dit jaar vastgesteld voor woensdag 14 juni. Daarmee is ook dit jaar door de branche gekozen voor een relatief late datum waarop de dit jaar te vangen Hollandse Nieuwe voor het eerst te verkrijgen zal zijn. De kans dat de start van het seizoen moet worden uitgesteld omdat er nog geen voldoende vette haring beschikbaar is, wordt daarmee verkleind.