Ook fipronil in koeken: supers halen stiekem hun schappen leeg

EierschandaalSupermarkten hebben gisterochtend in alle stilte wafels en koekjes uit de schappen gehaald die zijn bevuild met het insecticide fipronil. De winkels bereiden zich voor op nog veel meer recalls. ,,We weten niet waar dit gaat eindigen.''

De dertien supermarktformules die zijn aangesloten bij de Superunie, zoals Emté, Deen en Coöp, hebben gisteren op initiatief van de fabrikant de mini-eierwafels en de sneeuwwafels van het eigen merk uit de schappen gehaald omdat er met bloedluisgif vervuilde eieren in zijn verwerkt. ,,We verwachten nog veel meer van dergelijke stille recalls’’, zegt Wilco Jansen van Emté. ,,Er zijn tal van producten met veel ei erin. Geen idee waar dit gaat eindigen.’’ De branche noemt het een stille recall omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid zou zijn.



Het is de tweede keer dat het fipronil-schandaal de winkels treft. De verse eieren zijn nu weliswaar schoon, maar de voedingsindustrie maakt meestal gebruik van bewerkte eiproducten. Er wordt gebakken met gedroogd eipoeder of gepasteuriseerd vloeibaar eigeel en eiwit dat veel langer houdbaar is. Eipoeder blijft zelfs twee jaar goed. Een derde van alle Nederlandse eieren wordt zo verwerkt.

Recalls

Behalve voor koekjes worden poeders ook gebruikt voor ijs, pasta, mayonaise en sauzen. Alle voorraad eipoeders wordt momenteel onderzocht, want niemand weet hoelang Chickfriend al het insecticide fipronil gebruikte tegen de bloedluis in de stallen. Volgens de Wageningen Universiteit zijn er al verschillende recalls van houdbare eiproducten geweest.



Albert Heijn haalde maandag al twee soorten koekjes van het merk Lotus uit de handel bij tientallen winkels omdat er te veel insecticide in zit. AH zegt dat het op aandringen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de koekjes (de Madeleines en Frangipane) uit het schap heeft gehaald. Maar volgens de NVWA is het op initiatief van de fabrikant.

