Ook homovriendelijk Zutphen is klaar voor het gaybrapad

In de positieve hekgolf die ons land overspoelde na de overwinning van de vaderlandse voetbalvrouwen, gevolgd door de massaal bekeken Gay Pride, kwam in Zutphen een onstuimige creativiteit op gang. Stadgenoten vervoegden zich bij de bewoners Cor en Paul, die al menigmaal participeerden in culturele stadsactiviteiten. Hun suggestie: wordt het niet eens tijd een gaybrapad, regenboogkleurig, in de stad aan te leggen?

Cor en Paul: ,,En waar leidt dat pad dan naartoe?’’ Men bleef het antwoord schuldig. Dat was het ogenblik waarop Cor en Paul deze koe krachtig bij de hoorns vatten. ,,Dan is dit het juiste ogenblik dat wij eens moeten nadenken over wat er moet gebeuren met de jonge en oude lhbt-bewoners (lesbisch, homo, biseksueel, en transgender). Dat moet aan bod komen.’’

De reacties waren positief. Zowel de leden van de gemeenteraad als die van het college stemden in. Het plan van aanpak wordt door hen breed gedragen. De fracties van D66, Groen Links en de VVD gaan met hun ambtenaren groepen vormen, die zich hierop concentreren. Het COC denkt vanuit zijn expertise mee. Leerlingen van middelbare scholen (vmbo, havo, gymnasium) gaan deelnemen aan het overleg.

Quote Emancipatie en opvoeding horen in de opleiding van verzorgenden thuis Er werd een bijeenkomst gehouden, waarbij de belangrijkste punten aan bod kwamen. Zoals de veiligheid op school. Uit onderzoek is gebleken dat jonge homo’s meer dan gemiddeld spijbelen. Het suïcidecijfer in deze groep is 6 tot 9 procent, terwijl het gemiddelde bij deze leeftijdsgroep op 2 procent ligt. Lhbt’ers worden geregeld uitgescholden en gepest.

Wij moeten grondig nadenken over wat er moet gebeuren. Kinderen en jongvolwassenen moeten zich op school veilig voelen. Er moet een observant en vertrouwenspersoon komen. De kinderen van de lhbt-groep moeten weten, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat is heel erg belangrijk. Durf te zijn wie je bent. Dat is van levensbelang!

Cor: ,,Het is merkwaardig wat je dikwijls hoort als je dit onderwerp bespreekbaar probeert te maken. ‘O, maar dat speelt bij ons geen rol! Dat herkennen wij helemaal niet. Wij hebben geen lhbt-kinderen in onze groep!’ Dat is de bekende smoes. Trap daar niet in.’’

Paul: ,,Maak het bespreekbaar!’’

Cor: ,,En laten we vooral niet de groep oudere homo’s vergeten. In de verzorgings- en bejaardenhuizen heerst nog dikwijls een taboe hierover te spreken.’’

Marjan: ,,In de dertig jaar dat ik een column in de Gaykrant schreef, hoorde ik menigmaal dramatische verhalen van oude homo’s en lesbiennes over het onbegrip dat heerste over hun geaardheid. Ik hoorde treurige en schrijnende anekdotes van oudere mannen en vrouwen, die gefakete foto’s van zogenaamde kleinkinderen op hun nachtkastje zetten om pijnlijke vragen van ondeskundige en niet op de hoogte zijnde verzorgers te kunnen beantwoorden. Emancipatie en opvoeding horen in de opleiding van verzorgenden thuis.’’

Paul: ,,Het streven van Zutphen is zich aan te sluiten bij de vijftig vaderlandse homovriendelijke steden die er al zijn.’’