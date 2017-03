Ook zondag drukte verwacht door dichte A1

Wie over de A9 en N236 via Weesp naar Hilversum wilde, had meer dan een uur vertraging. Bij Driemond was er geen doorkomen aan en liepen mensen over de snelweg en de afrit. Op beelden van de VerkeersInformatieDienst (VID) was te zien automobilisten soms achteruit reden op de vluchtstrook.