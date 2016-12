Op de valreep nog een ijsdag in 2016

,,Het is de eerste ijsdag van het jaar'', vertelt Ben Lankamp van Weerplaza. En dat blijkt best bijzonder: ,,In een gemiddelde winter hebben we toch wel een aantal van dit soort dagen, uit mijn hoofd een stuk of vijf.'' De laatste keer dat hier een etmaal lang temperaturen onder nul werden gemeten was op 23 januari 2015. ,,Maar het hele jaar was warmer dan normaal. Volgens mij is het voor Nederland het derde warmste jaar ooit. Wereldwijd staat 2016 met afstand op nummer één.''