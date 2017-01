Opa Fred (85) bedolven onder de kaarten na oproep dochter

De Maastrichtse Corrie kwam op het idee voor de oproep toen opa Fred (bijna 86) met kerst voor het eerst in jaren weer een kaartje kreeg. Van tante Joke. Daar knapte hij zo van op dat zijn dochter zich afvroeg hoe ze meer kaarten voor haar vader kon regelen. De oproep op haar facebookpagina werd vorige week al snel opgepikt onder de hashtag #stuureenkaartnaaropafred. Bekendheden als Hans Kazan, Ali B, Jorgen Raymann, Raemon Sluyter en Martijn Krabbé deelden het bericht.



Corrie: ,,Het is onvoorstelbaar. Ik had zelf rekening gehouden met hooguit tien kaarten, maar het zijn er nu al tachtig. En twee dozen chocolade.'' Omdat Corrie de oproep ook in het Engels had geschreven, werd die ook in Amerika en Australië flink gedeeld. Veel post zal dus nog onderweg zijn, want in de zak van de postbode zaten alleen Nederlandse kaarten.