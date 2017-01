Opa Henk (71) bedenkt nieuw broodbeleg: hagelpasta

Samen hebben ze diverse technieken geprobeerd om de twee ingrediënten met elkaar te mengen. ,,Ik kwam op het idee toen ik zag dat mijn kleinzoons deze combinatie op hun brood smeerden. Ik vond het vreemd dat zoiets niet in een potje zit", vertelt de Capellenaar over de aanleiding.



Hij vervolgt: ,,Ik wilde kijken of me dat ging lukken. Mijn kleinzoons zeiden namelijk van niet. En daarmee ging de weddenschap van start. Eenvoudig was het niet, want ik heb er anderhalf jaar over gedaan. Deskundigen bij onder meer TNO vertelden me dat het technisch niet kon."



Toch is het de twee gelukt, wat de grote jongens niet lukte. ,,Alles wat we konden bedenken, hebben we getest. Uiteindelijk liepen we ergens tegenaan zodat het lukte. Toeval en een beetje geluk", zegt Strooker over de behandeling die beide ingrediënten ondergaan om het proces te laten slagen. Over het geheim hierachter houdt ze haar lippen op elkaar. Hier is een patent op aangevraagd.