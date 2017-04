Open paleis is ‘snoepje dat eindelijk uitgepakt mag worden’

Dit hebben ze nog nooit gezien hier. Twee vrouwen – eentje draagt een tijgermotief – die gierend van de lach door de gangen van het paleis op de Dam schuifelen. Ze zijn op stap geweest in zinderend Amsterdam, bij de alcoholwalm die uit hun monden komt moet vuur absoluut vermeden worden – anders gaat dit prachtige bouwwerk met de honderden bezoekers onvermijdelijk de lucht in.



Goed, luister, dit was hun plan: Rosa (25) en haar vriendin Merel (31) wilden dolgraag het paleis bezoeken dat vanwege de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander sinds gisteravond 50 uur opengesteld is. Kaarten waren gratis, maar er was per tijdslot een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar. En toen Rosa en Merel van de openstelling hoorden, konden ze alleen nog in de nacht van vrijdag op zaterdag terecht, tussen drie en zeven. Merel, onophoudelijk giechelend: ,,We hadden braaf de wekker op kwart over twee gezet, want we zouden gaan slapen. Maar toen gingen we toch heel even naar de kroeg. En uiteindelijk zijn we rechtstreeks hierheen gekomen.’’



Rosa ziet het paleis als ‘een snoepje dat ik eindelijk uit mag pakken’. ,,Altijd als ik hier langs kom wil ik zien hoe het er binnen uitziet. Nu kan dat eindelijk.’’