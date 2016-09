Opgefriste HEMA laat zich niet volproppen

De heropening van de filialen in Bussum, Uithoorn, Vleuten en Zwijndrecht is bedoeld als aftrap voor een grootscheepse ombouwoperatie. Als klanten inderdaad meer uitgeven in de testwinkels, krijgen vanaf volgend jaar alle meer dan 600 winkels in de Benelux een facelift. Een complete herinrichting voorkomt dat het al jaren verlieslijdende HEMA V&D achterna gaat, daar is topman Tjeerd Jegen van overtuigd. ,,In het buitenland hebben we kleinere winkels met minder artikelen, maar die leveren een veel hoger rendement op dan onze Nederlandse vestigingen. De nieuwe indeling is veel overzichtelijker, de uitstraling frisser. Dat zal ertoe leiden dat ook Nederlandse klanten meer bij ons kopen.''



Met HEMA is het een beetje zoals met je zolder. Echt logisch is de indeling waarschijnlijk niet, maar je bent het nou eenmaal zo gewend. Het gebrek aan overzicht viel Tjeerd Jegen, die vorig jaar aantrad als ceo na verschillende banen bij grote buitenlandse winkelketens, echter meteen op. ,,In onze winkels vragen heel veel klanten waar ze iets kunnen vinden. De inrichting was niet gebaseerd op hoe mensen winkelen, maar op wat wij inkochten: herensokken bij kindersokken, badhanddoeken bij theedoeken. Dat was historisch gegroeid.''



Logischer

Saskia Touw is verantwoordelijk voor het winkelconcept in de buitenlandse vestigingen. Dat is, net als bij succesformules als IKEA en Flying Tiger, gebaseerd op de verschillende ruimtes in huis: badkamer, keuken, kantoor, babykamer. In Bussum is te zien waar dat toe leidt. Naast de aquablauwe badhanddoeken staan ook prullenbakjes, zeepdispensers en tandenborstelhouders in dezelfde kleur. Naast de sport-bh's hangen niet langer herenonderbroeken, maar sportshirtjes en -broeken voor dames. Dat is niet alleen logischer, zegt Touw. ,,Een klant zal eerder denken: wat leuk, dat shirtje neem ik ook mee.''