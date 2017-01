Opnieuw 13 jaar geëist in slepende zaak Nikki Lawalata

In hoger beroep is opnieuw 13 jaar cel geëist tegen een vrouw van 42 voor doodslag en het verbergen van het lichaam van de Amsterdamse Nikki Lawalata (27). De eis is gelijk aan die van het Openbaar Ministerie en het vonnis van de rechtbank.

Lawalata werd op 4 september 2013 gevonden langs een bosrijke weg tussen Lelystad en Almere. Ze was vier dagen eerder, na een bezoek aan haar vriend Hani K. uit Almere, als vermist opgegeven. De vrouw was gewurgd en had verwondingen aan haar hoofd.

De politie had lange tijd twee verdachten in het vizier: vriend K. en zijn ex-vriendin, die in dit hoger beroep terechtstaat. Zij wezen in hun verklaringen naar elkaar. Na uitgebreid onderzoek is het OM erachter gekomen dat alleen de vrouw verantwoordelijk is voor de dood van Nikki.

Leugens

De zaak duurt zo lang omdat de vrouw veel verschillende verklaringen heeft afgelegd. ,,Ze is zo in haar leugens verstrikt geraakt dat ze zelf niet meer weet wat waar is", aldus het OM.

Er is genoeg bewijs dat zij betrokken was bij de dood van Lawalata. Zo zat haar dna op het lichaam van het slachtoffer. Op het vermoedelijke moordwapen, een karaf, stonden haar vingerafdrukken. De ex-vriendin zou Nikki daarnaast in de week voor haar dood 28 keer op haar mobieltje hebben gebeld.

Logo Volledig scherm Nikki Lawalata © Privéfoto Justitie rekent haar aan dat ze niet eerlijk is over wat er is gebeurd. Daarmee zou ze de nabestaanden van Nikki veel pijn hebben gedaan. Het hof in Leeuwarden doet naar verwachting over twee weken uitspraak in de zaak.

