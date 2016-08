Opnieuw dwangsommen voor illegaal gebruik dagboek Vaatstra

Marianne Vaatstra werd in mei 1999 door veeboer Jasper S. om het leven gebracht. Haar moeder Maaike Vaatstra hield een dagboek bij, dat in handen kwam van auteurs Wim Dankbaar en Hans Mauritz. Zij gebruikten het dagboek tegen haar zin in hun boek.



Verboden

Het werd de auteurs van het boek in het verleden al verboden om passages uit het dagboek van de moeder te gebruiken. Dat deden ze toch, waardoor ze dwangsommen moesten gaan betalen. De advocaat van de moeder legde voor ruim 200.000 euro beslag op de bankrekening van auteur Wim Dankbaar. In de bodemprocedure heeft de rechter nu bepaald dat Dankbaar samen met zijn mede-auteur Hans Mauritz 66.000 euro aan dwangsommen aan de moeder moet betalen. Dit omdat volgens de rechter een deel van de dwangsommen inmiddels is verjaard.



Vernietiging

Ook in de bodemprocedure heeft de rechter bepaald dat het dagboek op geen enkele wijze gebruikt mag worden door de auteurs. Het mag ook niet terugkomen op het internet. De boeken die al zijn gedrukt, moeten worden vernietigd. De auteurs riskeren de verbeuring van 200.000 euro als ze niet aan de verzoeken voldaan.



Auteur Wim Dankbaar is het niet eens met het vonnis. Hij meent ondanks de vele door moeder Maaike Terpstra gevoerde rechtszaken tegen hem dat ze volledig achter de inhoud van zijn boek staat.



Twee ton

Ook de moeder van het vermoorde meisje is het niet eens met het vonnis. Volgens haar advocaat Yehudi Moszkowicz is de uitspraak een gevolg van een oude procedure. In nieuwere procedures heeft de rechter volgens de raadsman inmiddels al 166.000 euro toegezegd aan de moeder. De advocaat is dan ook niet van plan om ook maar iets van de 200.000 euro die in beslag is gelegd bij Wim Dankbaar te overhandigen. ,,Wij tekenen beroep aan en gaan voor de volle 200.000 euro'', aldus Yehudi Moszkowicz.