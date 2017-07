Na doorrijdrama Hulst opnieuw fataal ongeluk wielrenner

Zonnepark zo groot als provincie Utrecht kan Nederland voorzien van stroom

19:47 Bijna de oppervlakte van de provincie Utrecht of meer dan de helft van Limburg. 35 bij 35 kilometer: dat is de ruimte die nodig is voor een zonnepark om Nederland te voorzien van de hoeveelheid stroom die nu wordt gebruikt, zegt hoogleraar zonne-energie Wim Sinke.