Opnieuw winters weer op komst

Overmorgen is het nog zacht met temperaturen van 7 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het wel kouder aan. Donderdag gaat het regenen en blaast een noordwestenwind koude lucht over ons land. In de loop van donderdagmiddag en -avond gaan de buien dan ook steeds vaker over in natte sneeuw en sneeuw. In enkele regio’s kan er meerdere centimeters sneeuw vallen, genoeg voor echte sneeuwpret en daarmee ook genoeg om vertragingen in het verkeer te veroorzaken.



In het weekend blijft het wisselvallig weer. Op de grens van koude en zachte lucht valt er soms regen en soms sneeuw of natte sneeuw. Hoeveel centimeter er uiteindelijk valt en in welke regio, hangt af van de exacte koers van de neerslaggebieden en de daarbij behorende temperatuur.