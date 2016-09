Opnieuw wolf gespot in Twente

De kans is aanwezig dat het om de wolvin gaat die haar territorium heeft tussen Nordhorn en Meppen. Die maakte in juni 2014 ook al eens een uitstapje naar Agelo en Ootmarsum. Jagers zagen het dier destijds op drie verschillende plaatsen. Deze melding baarde landelijk groot opzien en had grote impact. Want het was toen voor het eerst in ruim honderd jaar dat er weer een levende wolf in Nederland was gezien. In april van dat jaar was dezelfde wolf voor het eerst gezien in de buurt van Nordhorn.



Dna-onderzoek moet duidelijk maken of het om dezelfde wolf uit Nordhorn gaat, of uit welke andere roedel het dier afkomstig is.



Keutels

In de omgeving van de locatie in het Beuninger Achterveld waar de wolf tijdens een kraaienjacht is gezien, zijn vermoedelijk wolvenkeutels gevonden en veiliggesteld. Volgens Korbee gaat het niet om 'normale' uitwerpselen van een wolf met haren en resten van botten erin.



Maar dat zegt in de optiek van Korbee niet alles. ,,Het dier kan de laatste dagen ook vlees hebben gegeten zonder botten." De resultaten van het DNA-onderzoek van de keutels worden over drie á vier weken verwacht.



Territoriale wolf

De Duitse wolvin, een volwassen exemplaar, was al een hele tijd niet meer gesignaleerd in de buurt van Nordhorn en Meppen, in het bijzonder in de omgeving van het militaire oefenterrein Nordhorn Range bij Klausheide. De Duitse wolvenexperts gingen er al van uit dat er geen territoriale wolf meer was tot drie weken geleden. Toen werd daar weer een wolf gezien die het zelfde gedrag vertoonde als de eerste keer in 2014. ,,Naar alle waarschijnlijkheid gaat het dus om dezelfde wolf als twee jaar geleden", aldus Roel Korbee. En ook nu heeft deze wolf weer een uitstapje heeft gemaakt naar Nederland.



Tussen juni 2014 en nu waren er geen nieuwe meldingen van wolven in Twente. Bijzonder van het uitstapje nu is dat er foto's zijn gemaakt. Twee foto's van een lopende wolf en een van een poepende wolf. Jagers meenden in de afgelopen weken wel vaker een wolf te hebben gezien in het Beuninger Achterveld, maar daar werd niet echt acht op geslagen.