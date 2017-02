Oppositie loopt weg bij verpleeghuisoverleg

Onder meer de SP, GroenLinks, CDA en D66 vinden dat de liberalen zich, na jaren van tehuizen sluiten en banen schrappen, moeten schamen dat ze vlak vóór de verkiezingen op 15 maart met dit voorstel komen.



Het voorstel voor extra geld werd eerder deze week gedaan door premier Mark Rutte in een interview met deze krant, maar Tweede Kamerlid Sjoerd Potters (VVD) moest het tijdens het Kamerdebat ontgelden vanwege dit plan. Fleur Agema van de PVV noemde het voorstel ‘achterbaks’.



Volgens haar zijn ouderen voor de VVD ‘alleen campagnemateriaal’. Vera Bergkamp van D66 zei op haar beurt ‘een vieze smaak in de mond te krijgen’ van het optreden van de VVD. Ook Renske Leijten van de SP was niet bepaald onder de indruk van het plan. ,,Ga je schamen!”, beet ze Potters toe.



Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA), die in het kabinet over de verpleeghuiszorg gaat, liet zich niet uit over de 2 miljard van de VVD. ,,Ik was niet betrokken bij de opstelling of de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de VVD”, aldus Van Rijn. Wel zei hij in algemene zin blij te zijn als partijen meer geld beschikbaar willen stellen voor verpleeghuizen.