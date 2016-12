Oproep politie aan ouders: Controleer je kind op illegaal vuurwerk

,,Een cobra is net een granaat en totaal niet te vergelijken met de strijkers en astronauten die ze zelf als tiener afstaken." Als een softe knaller in een hand ontploft, heeft een kind brandwonden. Maar een illegale knaller blaast zo een hand eraf. Nieuwdorp noemt ouders 'naïef'.



Verrader

Als vriendjes illegaal vuurwerk hebben, raadt hij ouders aan dat te melden bij de politie. Desnoods anoniem. ,,Dat maakt je geen verrader. Het gaat om de veiligheid. Jouw kind loopt risico." Elk jaar zien chirurgen meer letsel als gevolg van illegaal vuurwerk. Veel slachtoffers met ernstig letsel zijn jochies van 11 tot 14 jaar die illegaal vuurwerk in handen hebben gekregen.



Wijkagenten

Vorig jaar waren 38 van de 80 slachtoffers met ernstig letsel van die leeftijd. Cijfers over meerdere jaren ontbreken, maar het aantal tienerslachtoffers baart grote zorgen. Het vuurwerk wordt verhandeld of op straat gevonden. De politie herkent dat. Wijkagenten vinden bij controles regelmatig vuurwerk in kluisjes op middelbare scholen. De politie heeft nauwelijks vat op deze jongens.



,,Jongeren in de puberteit aanspreken helpt niet", zegt Nieuwdorp. De ouders zijn daarom degenen die kunnen ingrijpen. De politie drukt ze op het hart om kinderen meer te controleren. ,,Bestellen ze echt die nieuwe broek of iets anders op het internet?"