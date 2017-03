Organisatie achter komst Cavusoglu: Turken, blijf rustig

Het is terecht dat Nederland de komst van de Turkse minister Cavusoglu tegenhoudt. Dat zegt diplomatiek deskundige Robert van de Roer. ,,Dit is uniek in de Nederlandse diplomatieke geschiedenis: een minister van een bevriend land dat de toegang wordt geweigerd. Maar het is wel begrijpelijk. Nederland heeft duidelijk gemaakt dat het geen campagnebijeenkomst wilde, en het Turkse regime gaat gewoon door. Dan moet je als land sterk durven zijn, en je niet laten piepelen.’’



Bovendien kon het kabinet de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb niet in de kou laten staan, vindt Van de Roer. ,,Er dreigde een groot probleem met de openbare orde te ontstaan. Heel goed dat het kabinet voor Aboutaleb is gaan staan.’’