Organisator Defqon.1: Meeste mensen wisten niet van dit nare incident'

Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden op de camping van het evenemententerrein. De 19-jarige Duitse bezoeker van het dance event Defqon.1 in Biddinghuizen overleed later die nacht in het ziekenhuis. Milan Raven van Q-dance, de organisator van het evenement, heeft niet overwogen het festival stil te leggen. ,,Het ging niet om een misdrijf.''

Het is de meesten van de 60.000 festivalbezoekers ontgaan, maar de 15e editie van Defqon.1 had afgelopen weekeinde een zwart randje. Vanwege het overlijden van een 19-jarige bezoeker uit Duitsland. Organisator Milan Raven geeft commentaar.

Wat is er precies gebeurd?

,,Precies weet ik het niet, de doodsoorzaak wordt onderzocht. Daar kan ik dus nog niets over zeggen, dat is alleen maar speculeren. Maar de jongen is gevonden op de camping van het evenemententerrein. Daar is hij meteen gereanimeerd en dat is in het ziekenhuis herhaald. Helaas zonder positieve afloop.''

Waren veel mensen getuige van het onwel worden van het slachtoffer?

,,Wat ik weet, is dat beveiligingsmensen hem vonden. Of er mensen ter plekke waren toen hij onwel werd, weet ik niet.''

Is nog overwogen het festival stil te leggen?

,,Nee, de jongen is gevonden op het moment dat de eerste dag er net op zat. Dus niet tijdens het muziekprogramma zelf. Omdat heel snel duidelijk werd dat het niet om een misdrijf ging, was er voor ons geen aanleiding het festival voor de tweede dag stil te leggen. Dat doe je als de veiligheid van de bezoekers in het geding is. Bijvoorbeeld omdat er noodweer op komst is of dreiging van een terroristische aanslag. Daarvan was is in dit geval geen sprake.''

In het persbericht waarmee u maandagavond kwam, stelt u dat het overlijden van de jongeman voor de organisatie even slikken was, maar dat u ervoor heeft gezorgd dat 60.000 bezoekers toch een mooi weekeinde hebben gehad. Dat klinkt nogal cru.

,,Ik snap wat u bedoelt. Maar heel veel mensen hadden geen weet van dit nare incident en je merkt dat de bezoekers het op het festival erg naar hun zin hebben. Daarbij speelt mee dat de jongen niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Nogmaals, de veiligheid van festivalgangers was niet in het geding. Maar natuurlijk doet het je als organisatie wat dat iemand tijdens ons festival om het leven is gekomen. Daar moet je echt wel even van slikken.''

Heeft u dit al eens eerder meegemaakt?