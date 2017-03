Oud-agent niet gestraft om verkopen politie-trainingspak

Rechtbank acht agent niet strafbaar voor schietincident

15:01 De rechtbank in Roermond heeft vandaag besloten dat een wijkagent die in mei 2015 in het Limburgse Susteren een man in een voet en een been schoot niet vervolgd word. De officier van justitie had een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de politieman geëist wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.