'Oud-decaan Tilburg verduisterde ruim een miljoen euro'

Dat bevestigt de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, Koen Becking, aan het radioprogramma Argos van de VPRO, VARA en Human. De R. was van 2007 tot 2015 decaan van de faculteit Humanities van Tilburg University. Hij was ook verantwoordelijk voor de begeleiding van promovendi. Vanwege de grote werkdruk kreeg hij van de universiteit toestemming om een deel van de begeleidingswerkzaamheden uit te besteden. De R. schakelde voor deze begeleidingsactiviteiten het bedrijf I’Solo Tisera in Gorinchem in, gespecialiseerd in pedicure en andere cosmetische behandelingen, ontdekte Argos. Het bedrijf staat op naam van de partner van de dochter van de zus van de decaan. Nadat er intern vragen werden gesteld over de omvang van de uitgegeven bedragen en of deze werkzaamheden niet openbaar zouden moeten worden aanbesteed, schakelde de decaan een tweede bedrijf in: Thoben Research & Consult. Dit bedrijf stond op naam van de zoon van zijn zus.

Meer dan een miljoen

Volgens ingewijden zou De R. meer dan een miljoen euro aan deze twee bedrijven hebben laten uitbetalen. De universiteit wil het precieze bedrag niet noemen. Maar als Argos de som van een miljoen euro aan het college van bestuur voorlegt, bevestigt voorzitter Koen Becking dat het om 'aanzienlijke bedragen' gaat. ,,En dat is dus belastinggeld. Dat is echt buitengewoon vervelend als dat zo is. Daar baal ik ontzettend van.” De R. benadrukt dat hij werkzaamheden altijd naar volle tevredenheid van zijn opdrachtgevers heeft verricht. ,,Weet je wat ik denk? Dit is het lot van een uitslover. Ik heb de universiteit door mijn activiteiten tonnen (aan promotiebonussen, red.) opgeleverd. Dat is ook deel van het verhaal.”

'Irrelevant gegeven'

Per afgeronde promotie ontving de universiteit ongeveer 90.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De R. stelt dat schoonheidssalon I’Solo Tisera 'goed was in hem ondersteunen en in het zoeken naar literatuur', maar wenst daar verder geen details over te geven. Ook zegt hij niet of de medewerkers enige vorm van wetenschappelijke opleiding hebben genoten.



Dat het bedrijf eigendom was van de echtgenoot van zijn nicht vindt hij 'een totaal irrelevant gegeven'. ,,Waar het om gaat is hun deskundigheid. En die deskundigheid heeft zich bewezen in de begeleiding van al die promoties die tot een goed einde zijn gekomen.” Zonder inschakeling van deze bedrijven waren volgens hem al die promoties niet afgerond.