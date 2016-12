Voormalig voorzitter Tilburgse moskee in Amerikaanse cel wegens steun aan IS

Een rechtbank in Washington heeft een voormalige voorzitter van een moskee in Tilburg veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar en 4 maanden. De Turkse Nederlander Irfan Demirtas (58) zou geld en strijders hebben geworven voor een aan IS gelieerde groepering, zo meldt de Washington Post. Demirtas was in de jaren '90 voorzitter van een inmiddels verdwenen radicaal gebedshuis aan de Koestraat in Tilburg.

Volgens de Amerikaanse aanklager zou Demirtas tussen 2006 en 2008 fondsen en strijders hebben geworven voor de 'Islamitische Beweging van Oezbekistan', een terreurbeweging die nog steeds actief is in Afghanistan en Pakistan. Hij werd daarvoor in 2015 aangehouden in Duitsland en daarna uitgeleverd aan de VS.

Celstraf

De oud-Tilburger had toen net een jarenlange celstraf voor vergelijkbare feiten achter de rug. In 2008 werd hij aangehouden na een inval in zijn toenmalige woning in Tilburg. Daar werden documenten en video's gevonden waaruit zijn betrokkenheid bij de terreurbeweging bleek. Hij werd daarvoor veroordeeld in Frankrijk, waar hij zijn netwerk heeft, en zat zijn straf deels uit in Nederland.