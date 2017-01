Oud VVD-politicus Henk Koning (83) overleden

Minder meldingen, meer vuurwerkschade in 2016

23:01 Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft de eindstand opgemaakt en het aantal meldingen over gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk blijkt met 40 procent te zijn gestegen. Wel zijn er in totaal minder meldingen binnengekomen: 45 procent minder dan een jaar geleden. In totaal kwamen er 48.137 klachten over vuurwerk binnen.