‘Ouder worden valt een beetje tegen’

Interview Maarten 't Hart (72)Maarten ’t Hart (72) was al nooit een lachebekje. Als schrijver is hij nog altijd succesvol, maar verder is er weinig reden tot vreugde. ‘Het is een beetje saai, elke dag is hetzelfde.’

Een zelfanalyse waarvoor bijna iedereen zou terugschrikken. ’t Hart, die twee miljoen boeken verkocht waaronder de absolute bestseller Een vlucht regenwulpen, heeft geen last van schaamte op dat vlak.



Over zijn 50-jarige huwelijk met Hanneke: ,,Hoe ik dat leuk houd? Tsja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is in elk geval leuk genoeg om het niet te beëindigen, zal ik maar zeggen. Wat helpt is dat we op elkaar lijken: we zijn beiden tamelijk asociaal, weinig geneigd om naar feestjes en dat soort dingen te gaan of om met anderen wat te ondernemen. Het liefst zijn we op onszelf en lezen we thuis een boek. We komen elkaar dan bij het eten tegen.’’

Thuis is in zijn geval al vier decennia een vrijstaande woning omringd door een hectare grond in het dorp Warmond. De bijbehorende moestuin, die er tot voor kort voor zorgde dat ’t Hart en zijn echtgenote zowat zelfvoorzienend waren in de keuken, oogt als een oase van onkruid. Het gevolg van een lelijke schuiver met zijn e-bike waaraan hij een armblessure overhield. Omdat hij onlangs ook nog door zijn rug ging, behoren schoffelen, harken en het eeuwige gevecht met rupsen die zijn gewassen tackelen tot het verleden.



’t Hart: ,,Ik heb nog een beetje rode kool, wat tomaten en opbrengst van fruitbomen. Voor de rest ga ik nu naar de biologische markt in Leiden. Ach, het is wel lekker rustig om te kopen in plaats van te kweken. Dan houd ik meer tijd over voor schrijven en lezen.’’



Net als op culinair gebied vermijdt hij ook op literair terrein frivole, hippe kost en kiest hij voor stevig en degelijk. Of misschien wel zwaar op de maag. Zo dompelde hij zich pas onder in Zulajka opent haar ogen, een roman van Guzel Jachina over het gruwelijke lot van de Tataren onder Stalin. ,,Zo verschrikkelijk, die deportaties van herenboeren, een enorme ellende. Daar moet je sterke zenuwen voor hebben.’’ Ander werk dat hij recent verslond: Hanny Michaelis’ oorlogsdagboek De wereld waar ik buiten sta. ,,Allemaal weinig vrolijk, maar goed gedaan. Ik zoek literatuur die ergens over gaat. Die beschikt over meerdere lagen. De ontspanningsromans van Saskia Noort vallen buiten mijn blikveld.’’



Ook voor zijn eigen bundel De wereld van Maarten ’t Hart, die eind deze maand verschijnt, moet de liefhebber zijn best doen. De bloemlezing van zijn essays gebaseerd ‘op dierbaar onderzoek’, bevat verhalen en kanttekeningen over literatuur, natuur, religie en muziek. Eigenzinnige, doorwrochte observaties, maar geen proza waarmee de doorsneelezer nou eens een dagje op het strand opleukt, vermoedt de schrijver.

Volledig scherm Maarten van 't Hart, schrijver © Jacqueline de Haas

Onze aandachtsspanne wordt steeds korter: waarom lastige, oudere essays opnieuw uitgegeven?

,,Tsja, volgens de uitgever was er vraag naar en waren sommige niet meer leverbaar. Bovendien hebben ze historische waarde. Er staan stukken in vanaf 1978 en die vertellen wat over de tijdgeest. Sommige zijn gedateerd: op het gebied van biologie is ongelofelijk veel nieuwe kennis en onderzoeksmateriaal beschikbaar.



,,Andere - over godsdienst en religie bijvoorbeeld - blijven urgent en actueel. Wat zo’n Kees van der Staaij nu roept in The Wall Street Journal over euthanasie had hij in 1978 precies zo kunnen verwoorden. Ik kan me daar enorm boos over maken: dat hij via internationale media de Nederlandse opinie wil beïnvloeden, mensen wil mobiliseren. Ik vind dat raar en beneden alle peil. Ik vraag me af: denkt hij dat het lukt via Amerika een opgeheven vinger en druk richting Nederland te organiseren, omdat wij op onze beurt altijd kritiek op dat land hebben? Wat zou hij ervan vinden als wij datzelfde zouden doen? In stukken in bladen en kranten in de VS schrijven dat de SGP nog steeds vrouwen discrimineert, zodat hij voor heel de wereld te kijk staat?’’

Worden essays nog wel gelezen?

,,Aparte krantenkaternen, rubrieken op radio en televisie, internet... er is een enorme stroom aan informatie op allerlei gebieden waardoor essays niet zo hard meer nodig zijn. Ik vind dat jammer, ze verrijken het landschap. Maar het genre lijkt op sterven na dood, er verschijnt nauwelijks nog wat op dat vlak. Ja, De zonde van de vrouw van Connie Palmen. Dat was goed gedaan.’’

Een compliment voor Palmen, die u steevast ‘een nare man’ noemt die ‘niet kan schrijven’?

,,Ik vond dat boek mooi. En dan zeg ik iets aardigs. Ook al heeft ze vreselijke dingen over mij geroepen. Ik ga dat heus niet terugdoen. Eigenaardig: Connie Palmen en ik zijn op dezelfde dag jarig, dat zou een band moeten scheppen. Maar nee. Dertig jaar geleden zou ik me akelig hebben gevoeld als iemand zulke lelijke dingen zei. Maar ik ben ouder, milder. En ik weet: kinnesinne, jaloezie en elkaar vliegen afvangen hoort bij het schrijverswereldje. We blijven hoe dan ook elkaars concurrenten. Ik moet erom lachen en denk: wat kan mij het schelen? Ik heb zoveel boeken verkocht dat ik er nog steeds ruim van kan leven. Ik hoef niks meer te schrijven, ik heb het financieel niet nodig.



,,Om die reden heb ik ook de 5.000 euro die ik begin dit jaar won met de J.M.A. Biesheuvelprijs niet opgehaald. Geef dat maar aan iemand die op een houtje bijt. Sowieso vind ik prijzen en presentaties belachelijk en flauwekul. Wat zegt dat nou? Als er een andere jury had gezeten, zou een ander zijn gekozen. Die opgeklopte diners en lanceringen zeggen niks over je boeken en de belangstelling daarvoor. Zielig gewoon.



,,Liever plaats ik mijn boeken in van die kastjes op straat - kleine gratis bibliotheken - waar mensen kunnen pakken wat ze willen. Bij wijze van steekproefje om te kijken of ze snel worden meegenomen. Mijn laatste roman, Magdalena, heb ik op verschillende plaatsen neergezet. Toen ik de dag erna ging kijken, bleken ze verdwenen. De Duitse vertalingen die ik daarna neerzette: ook zo verdwenen. Dat zorgt dan voor voldoening.’’

Geeft u nog lezingen?

,,Nee, al jaren niet meer. Terwijl grote festivals in Duitsland en Nederland me nog regelmatig vragen. Ik vind het veel te arbeidsintensief. Bovendien moet je er de deur voor uit, zo’n gedoe. Zeker na zessen. Want na dat tijdstip - ik ben een uitgesproken morgenmens - heb ik nergens meer zin in. Ik ben een oude man geworden.’’

Wat doet u met uw dagen?

,,Ik sta rond 5 uur op en als ik dan zin heb om te werken, schrijf ik een tijdje. Is er geen inspiratie, dan fiets ik naar Leiden, waar we een zomerhuisje hebben. Of liever: winterhuisje. In de zomer is het hier in Warmond heerlijk en gebruiken we het huisje niet zoveel, maar ’s winters heeft vooral mijn vrouw het vaak koud. Omdat het huisje in Leiden veel makkelijker warm te stoken is dan dit landhuis, zitten we daar vaak. Op woensdag en zaterdag kun je al om half 7 op de Leidse markt terecht, dus daar doe ik vaak boodschappen. Als ik weer terug ben in Warmond, werk ik nog wat. Ik ben met een paar kleine dingen bezig, geen idee waartoe het leidt, dat moet ik nog bekijken.



,,Daarna voer ik onze vijf kippen en maak wat te eten, eenvoudige kost. Quinoa met groenten, aardappeltjes met tomaten uit de oven. Ik ben geen hardcore vegetariër, maar probeer zo min mogelijk vlees te eten. Ik speel wat piano, lees en kijk naar het achtuurjournaal en ga direct daarna naar bed. Elke dag hetzelfde. Wel een beetje saai. Maar dat moet ik maar slikken, het hoort bij de leeftijd.’’

Voor u geen Netflix? Of vrijwilligerswerk? U kunt uw horizon toch verbreden?

,,Ik ben gepensioneerd en niet heel actief. Heb ook totaal geen aandrang om meer te ondernemen. Ik vind dat rustige leven wel prettig. Al mis ik wel het idee van nieuwe vooruitzichten. Als kind kon ik me verheugen op allerlei dingen die zouden gebeuren. Nu kan ik mijn leven niet meer omgooien, zijn de mogelijkheden geslonken. Wat zou ik moeten doen dan?’’

Volledig scherm Maarten van 't Hart, schrijver © Jacqueline de Haas

Op reis gaan? Andere landen verkennen?

,,O nee, vreselijk. De laatste keer dat ik dat heb gedaan, kan ik me niet eens goed meer herinneren. Misschien vijftien jaar geleden? Wandelen op Madeira of zo. Ik zie er altijd zo enorm tegenop. Vliegvelden, het gedoe bij de gate, zitten in het toestel. Het is niet zozeer dat ik bang ben neer te storten. Integendeel: dat lijkt me wel een mooie dood. Door zuurstofgebrek word je euforisch en je gaat met z’n allen. In gezelschap doodgaan is niet verkeerd. Maar dat opgepropt zitten, het wachten, een hotel zoeken en daar naartoe moeten. Verschrikkelijk.



,,Bovendien: ik kan alles bekijken op de televisie. Pas nog zag ik de prachtigste landschappen in Chili. Dan hoef ik daar toch helemaal niet meer heen? Het enige nadeel: je weet niet hoe het ruikt. Helaas kan tv geen geur overbrengen en dat is toch een essentiële ervaring. Ik weet nu nog dat het op Madeira zo lekker naar planten en bloemen rook.’’

Hebt u moeite met ouder worden?

,,Het valt wel een beetje tegen. Ik had niet gedacht dat het gepaard zou gaan met zoveel stapjes terug. Mijn arm die niet goed geneest, pijn in mijn rug, botontkalking, spataderen. En de lust om te werken is minder geworden. Voorheen produceerde ik op een dag wel tien bladzijden, nu niet meer dan wat korte stukjes.



,,Maar het ergste is: ik zie mensen om me heen doodgaan. Kort geleden nog mijn achterbuurvrouw van de paardenstallen met wie ik heel veel plezier had. Ze kreeg een hersentumor en was binnen twee maanden weg. Een goede vriendin van mij van 63 eveneens. In beide gevallen kwam er euthanasie aan te pas. Dan komt het dichterbij en dat houdt me wel bezig. ’’

Heeft u iets laten vastleggen qua euthanasie?

,,Nee. Mijn vrouw ook niet.’’

Waarom niet?

,,We zouden dat eigenlijk wel moeten doen. Maar ik denk steeds: daar is genoeg tijd voor. Hoewel ik pas in mijn omgeving heb gezien dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Misschien ben ik wel laf en schuif ik het daarom voor me uit. Terwijl vegeteren als een plant of lijden me verschrikkelijk lijkt. We moeten dat voor elkaar regelen. Ook omdat we geen kinderen hebben.’’

Waarom hebt u geen kinderen?

,,We hebben nooit gezegd dat we ze graag zouden willen. We dachten: voorlopig niet. En dat voorlopig is geleidelijk uitgegroeid tot een definitief niet. Bovendien: de wereld is vol met kinderen. Iedereen heeft maar kinderen. Mijn broer heeft er wel vier, dat zijn er bij wijze van spreken twee te veel. Misschien wel de twee die wij hadden moeten hebben.



,,Maar ik heb geen spijt. Integendeel. Als je ziet hoe de wereld reilt en zeilt, is het juist prettig dat ik ze niet heb. Want ik vind dat het heel erg verkeerd gaat. Zo’n griezelige klootzak als Donald Trump aan het roer in Amerika, dat kan niet goed blijven gaan. Het zorgelijke gedoe met aanslagen. En ik zie andere grote problemen opdoemen. Wat ik al jaren zeg, kwam onlangs in Rome tevoorschijn: watertekort. Palestijnen worden van het waternet afgesloten, of gaan op rantsoen. Ik voorspel dat die schaarste voor oorlogen gaat zorgen. Verder speelt ontbossing, milieuverontreiniging; de mensheid zal het niet zolang meer maken. Ik heb er weinig vertrouwen in.’’

Dat klinkt heel somber, denkt u dan niet: dan maar iets gezelligs doen zolang het nog kan?

,,Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Verjaardagen sla ik altijd over, met vrienden doe ik nooit iets in de trant van gezellig bij elkaar zitten. Ik ga voor sober en eenvoudig. Misschien heeft het met mijn calvinistische verleden te maken, geen idee. Wat dat betreft is schrijven voor mij ook het perfecte beroep: compleet solitair, geen gedoe, geen zeurende collega’s en ik hoef er mijn huis niet voor uit. Ik ben een saaie man aan wie niks te beleven valt, maar ik ben er tevreden mee. Ik kan niet anders.’’

Paspoort Maarten 't Hart