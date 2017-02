Ouders voetballertjes woedend over uitspraken leiding Bladella

Secretaris Jac van der Aa legt echter de verantwoordelijkheid voor het debacle bij de ouders. Van der Aa zei dat gisteren nog tegen het AD. ,,We zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben zes of zeven weken met de ouders gezocht naar een oplossing. We hebben aangeboden dat ze in plaats van die 25 euro ook als vrijwilliger klusjes konden doen. Eigenlijk niet gebruikelijk, maar we wilden in dit geval een uitzondering maken. De moeder komt haar kind brengen, gaat vervolgens thuis op de bank zitten en doet niks voor de club. Zij heeft deze beslissing gemaakt.”



Dat gaat er bij de moeder niet in. ,,Mijn oudste zoon is al negen jaar lid en mijn man was vroeger trainer bij de jeugdelftallen. Wij hebben ons jarenlang ingezet als gezin. We doen actief mee met al het vrijwilligerswerk wat van ons gevraagd wordt. Zo rijden we elke wedstrijd mee en wassen we om de beurt de shirtjes van alle kinderen. We zijn dus boos dat we worden afgeschilderd als nietsnutten.”