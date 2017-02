OV-chipkaart pas in 2021 goedkoper

Schmeink noemt het overigens geen winst, maar ‘rendement’. Directeur Arco Groothedde van Translink bevestigt dat er ongeveer 1 miljoen euro per maand winst wordt gemaakt. Volgens hem is dat geld ook nodig is om nieuwe betaaltechnieken in te voeren, zoals betalen met de smartphone of bankpas.



Een OV-chipkaart aanschaffen kost 7,50 euro, terwijl het produceren van het pasje nog geen euro kost. Wie geen computer voorhanden heeft en schriftelijk een kaartje bestelt moet 10,50 euro betalen vanwege extra ‘administratiekosten’. Na vijf jaar is de kaart niet meer geldig en moet een nieuwe worden gekocht.



Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu schreef de Tweede Kamer over de winst: ,,Ik vind het belangrijk dat de winst terugvloeit naar de reiziger en dat de reiziger dit vertaald ziet in het gebruik en de prijs van de OV-chipkaart en alternatieve betaalsystemen binnen het ov.’’