Overheid gaat zich hard maken voor 66.000 'spookjongeren'

Contactpersoon aanslagpleger Amri eerder opgepakt

4 januari De 26-jarige Tunesiër die dinsdag in Berlijn werd gearresteerd als mogelijk contactpersoon van kerstmarktterrorist Anis Amri is al eens eerder opgepakt door de politie. Een woordvoerder van het OM in de hoofdstad bevestigde vanavond tegenover de tv-zender RBB dat dezelfde man in november 2015 met nog twee kompanen is aangehouden op verdenking van een ,,ernstig staatsgevaarlijk delict''. Ze zouden springstof hebben geleverd voor een aanslag in Düsseldorf.