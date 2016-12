Overleden arrestant in Maastricht was net vrij

NOC*NSF wil groot onderzoek naar misbruik

7:17 NOC*NSF wil onderzoeken op welke schaal seksueel misbruik de afgelopen 30 jaar in de Nederlandse sportwereld is voorgevallen. De sportkoepel hoopt zo duidelijkheid te krijgen over de vraag of er in Nederland een grote groep slachtoffers rondloopt die nooit naar voren is gekomen, meldt de Volkskrant.