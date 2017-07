Overleg over maatregelen broeierige hitte tijdens Vierdaagse

CU-voorman Segers glashelder: Point of no return nog niet bereikt

11:46 Hoewel de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al weken met elkaar overleggen, betekent dat allerminst dat de partijen er ook uit zullen gaan komen. Dat benadrukt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vanmorgen bij aanvang van een nieuwe marathonsessie. ,,The point of no return is nog niet bereikt."