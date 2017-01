'Parkeerplaatsen erbij in centrum Den Hoorn'

De extra parkeerplekken worden genoemd in het verkeer- en parkeerplan, onderdeel van het centrumplan voor het aan Delft vastgegroeide dorp. De gemeenteraad buigt zich hier dinsdag over.

Het college hoopt met het voorstel tegemoet te komen aan de kritiek dat het centrumplan onvoldoende rekening houdt met de toekomstige verkeersdrukte. De verwachting is dat het centrum meer bezoekers trekt zodra er een tweede supermarkt opengaat.



Levendig

Als de raad met het plan instemt, krijgt de huidige Plus concurrentie van een Jumbo. De plannen voorzien verder in de bouw van appartementen.

,,Den Hoorn verdient een levendig en volwaardig centrum'', zegt wethouder Piet Houtenbos (OGP). ,,De consequentie is dat het dorpshart in de toekomst meer verkeer trekt. Daar horen extra parkeerplekken bij. Al zetten we vooral in op het bevorderen van het fietsgebruik. Dat doen we onder meer door het treffen van fietsvriendelijke maatregelen op de Dijkshoornseweg. Daar komen extra fietsstroken.''



De dertig extra parkeerplaatsen kunnen tijdelijk worden aangelegd aan de Hof van Delftstraat, recht tegenover de supermarkt Plus Van Leeuwen. ,,Daar wordt een rijtje woningen gesloopt'', zegt Houtenbos. ,,Als op die plek de nieuwbouw begint, moet een alternatieve plek worden gevonden. Daarmee is ongeveer 500.000 euro gemoeid.''



Omstreden

Het centrumplan is omstreden in Den Hoorn. Dat geldt ook voor delen van het parkeerplan. De verkeerswerkgroep Den Hoorn vreest dat in- en uitstekende auto's aan de de Hof van Delftstraat en de Looksingel ten koste gaan van de verkeersveiligheid.