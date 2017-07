Parken vol met voetbalvrouwen

Vallen voetballende vrouwen eigenlijk nog op nu onze Oranjevrouwen overwinning na overwinning binnenharken op het EK in eigen land? Jazeker, maar dan vooral bij toeristen die blijven staan om te kijken. Die kijken trouwens niet naar een flauw potje. ,,Je hoeft niet per se super goed te kunnen voetballen, maar we willen geen laf gedrag. Er moet wel gewoon gespeeld worden'', vertelt Elsemiek Groen (29), die het voetbalclubje begin van deze zomer initieerde. Iedereen mag trouwens meedoen, ook mannen, maar je moet je wel even aanmelden. Er wordt ook niet moeilijk gedaan over twee Braziliaanse toeristen die mee willen doen. Zolang ze maar sportief zijn en hun best doen.



In het veld staan dit keer ook drie spelers die nogal opvallen in het geheel: Joris (50), Edwin (51) en Martijn (49). Ze komen speciaal voor de voetbalvrouwen naar het Museumplein. ,,Ze zijn fysiek wel een uitdaging'', verzuchten de mannen na afloop. ,,Maar het is onwijs leuk om met ze mee te spelen.'' Dat deze vrouwen goed kunnen voetballen, komt in veel gevallen door hun spelinzicht, opgedaan in het hockey. Aanstichter Elsemiek speelde bijvoorbeeld bij Amsterdam Dames 1.



Halverwege de wedstrijd komt toevallig oud-profvoetballer Edgar Davids aan lopen. Hij blijft kijken, en plaatst een filmpje van de wedstrijd op Instagram. ,,Echt leuk om te zien dat ze hier aan het voetballen zijn", zegt hij terwijl hij vanaf de zijkant wat tactische tips het veld over schreeuwt. Als de wedstrijd na ruim anderhalf uur is afgelopen, staat ook Davids er nog. Hij kijkt tevreden.