Participatiewet werpt vruchten af

,,Ik kan nu tenminste iets nuttigs doen voor de maatschappij.'' Sanne Jans is dolgelukkig dat ze geen Wajong-uitkering meer ontvangt, maar nu kan werken voor haar geld. Net als de meeste mensen. De 29-jarige Zoetermeerse heeft sinds maart dit jaar een jaarcontract bij Albert Heijn op zak. Ze werkt er dertien uur per week, verspreid over vier dagen. Haar belangrijkste taak: het schoonhouden van de schappen en de gangpaden.



Jans is een van de vele duizenden jonge arbeidsgehandicapten die een baan heeft gevonden in het reguliere bedrijfsleven en van wie de Wajong-uitkering is stopgezet. Die ontwikkeling is een uitvloeisel van de Participatiewet die vorig jaar januari is ingevoerd. De Wajong-uitkering is sinds die tijd alleen nog beschikbaar voor jongeren die door ziekte of handicap écht nooit meer aan de slag kunnen.



Wijziging

Die verandering in de wet is al goed terug te zien in de laatste cijfers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren dat er eind juni 246.000 uitkeringen zijn verstrekt aan jonge arbeidsgehandicapten. Dit komt neer op bijna 4.000 minder dan een jaar eerder. De wijziging van de wet- en regelgeving leidde tot een storm van protest - het kabinet zou een onmenselijk en asociaal beleid voeren. Toch kijkt Jans er anders tegenaan. ,,Dankzij dit werk zit ik veel lekkerder in mijn vel dan ooit tevoren.''